Игорь Додон: Я не собираюсь амнистировать политиков

Президент Игорь Додона заявил на одном из частных телеканалов, что не собирается амнистировать политиков, отвечая на вопрос о том, возможно ли освобождение Влада Филата и Вячеслава Платона.

«Меня никто не поймет, если я сейчас начну амнистировать первого, второго, третьего. Но юстиция, независимые суды, должны делать свое дело. Это должно быть публично, а не так, как было последние 2-3 года. Чтобы люди знали, чтобы у того, кого обвиняют, была публичная возможность высказать свою позицию. Тем более, если это политический процесс, если это политик», - заявил президент.

Он добавил, что считает важным, чтобы все знали, что там произошло, и могли услышать аргументы и одной стороны, и другой. «Но не так, как было: собрались за закрытыми дверями, решили и в тюрьму. Вот такого не должно быть», – сказал Додон.