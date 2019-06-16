Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатого задержалии доставили в прокуратуру

    16.06.2019 16:21 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидера "Нашей партии" Ренато Усатого задержали в воскресенье, 16 июня. Он сообщил своим сторонникам, что направится в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

    "Я благодарен вам от всего сердца, что вы приехали сюда. Сотрудники полиции не имеют права выпускать меня из машины до тех пор, пока мы не приедем в прокуратуру. Вы все знаете, что несколько дней назад  режим пал. Я считаю, что ни один полицейский, ни один прокурор не будут принимать какие-либо незаконные решения. Тот, кто давал им указания, уже покинул страну", - заявил Усатый.

    Лидера «Нашей партии», Ренато Усатого, которого сегодня при пересечении таможни арестовали сотрудники полиции, доставили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особыми делам.

    Усатый обвиняется в организации покушения на бизнесмена Германа Горбунцова. Ранее он неоднократно заявлял, что невиновен. По словам Усатого, он вернулся в Молдову, чтобы доказать это.

    Летом 2016 года Усатый уехал в Москву, а на его имя был выдан ордер на арест, он также был объявлен в международный розыск.

     