Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда

Премьер-министр Майя Санду требует отставки судей Конституционного суда. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я прошу судей КС немедленно подать в отставку, если у них есть немного чести и уважения к Конституции Республики Молдова и гражданам этой страны"- сообщила премьер-министр.

Санду считает, что судьи КС вместо того, чтобы признавать, что участвовали в попытке ДПМ незаконно удержаться у власти, оправдывают свое решение тем фактом, что на тот момент ситуация в Республике Молдова являлась таковой.

«Я расцениваю этот подход как недопустимый с точки зрения уважения к высшему закону государства. Конституционный суд должен принимать законы в соответствии с положениями Конституции, а не на основе решений политических деятелей в стране" - заявила Санду.