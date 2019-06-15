Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда

    15.06.2019 18:22 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Майя Санду требует отставки судей Конституционного суда. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

    "Я прошу судей КС немедленно подать в отставку, если у них есть немного чести и уважения к Конституции Республики Молдова и гражданам этой страны"- сообщила премьер-министр.

    Санду считает, что судьи КС вместо того, чтобы признавать, что участвовали в попытке ДПМ незаконно удержаться у власти, оправдывают свое решение тем фактом, что на тот момент ситуация в Республике Молдова являлась таковой.

    «Я расцениваю этот подход как недопустимый с точки зрения уважения к высшему закону государства. Конституционный суд должен принимать законы в соответствии с положениями Конституции, а не на основе решений политических деятелей в стране" - заявила Санду.

     