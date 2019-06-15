Сегодня, Конституционный суд отменил свои решения 7-9 июня. "Конституционный суд на своем заседании пересмотрел и отменил Решения № 83 от 7 июня 2019 года, № 13 от 8 июня 2019 года, № 14 от 8 июня 2019 года, № 15 от 8 июня 2019 года, суд № 1 от 9 июня 2019 года и Мнение Конституционного суда № 2 от 9 июня 2019 года », - сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.

Председатель Конституционного Суда заявил, что решение было основано на «обращении судей Конституционного Суда и пленуме Конституционного Суда, который позволил пересмотреть акты Суда».

«Фактическая ситуация в Республике Молдова, в частности объявление о передаче власти правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной в парламенте Республики Молдова, послужило основанием для отмены. Решение Суда от 15 июня 2019 года призвано стать источником социального мира, поддержания верховенства закона, демократии и обеспечения адекватных рамок для защиты прав человека путем борьбы сполитической нестабильностью ", говорится в решении.

Это решение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня его принятия и публикуется в Мониторул Офичиал Республики Молдова.