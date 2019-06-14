Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: Парламент должен собраться на заседание и избрать других членов Конституционного суда

    14.06.2019 17:43 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон заявил, что парламент должен созвать срочное заседание и назначить новых судей Конституционного суда. Заявление было сделано несколько минут назад на брифинге президента.

    «Я хочу поздравить вас с победой, но это символическая победа, потому что ДПМ не признает свое поражение. Правительство Филипа не может уйти, так как их мандат закончился 8 июня и дальше они незаконно занимали свои должности. Теперь парламент должен собраться, чтобы избрать новых членов Конституционного суда. Самый простой способ для членов КС - пересмотреть свои решения. Я обращаюсь к Генеральному прокурору, а также к НЦБК – подайте в отставку », - сказал Додон.

     