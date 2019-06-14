Додон: Парламент должен собраться на заседание и избрать других членов Конституционного суда

Президент Игорь Додон заявил, что парламент должен созвать срочное заседание и назначить новых судей Конституционного суда. Заявление было сделано несколько минут назад на брифинге президента.

«Я хочу поздравить вас с победой, но это символическая победа, потому что ДПМ не признает свое поражение. Правительство Филипа не может уйти, так как их мандат закончился 8 июня и дальше они незаконно занимали свои должности. Теперь парламент должен собраться, чтобы избрать новых членов Конституционного суда. Самый простой способ для членов КС - пересмотреть свои решения. Я обращаюсь к Генеральному прокурору, а также к НЦБК – подайте в отставку », - сказал Додон.