Чеботарь: Правительство Павла Филипа ушло в отставку

Демократическая партия Молдовы объявила, что правительство Павла Филипа уходит в отставку. Заявление было сделано вице-председателем ДПМ Владимиром Чеботарем, который сообщил, что это единственное, что можно сделать на данный момент.

Решение было принято на Политическом совете ДПМ, который прошел сегодня. "В этих условиях, когда отсутствует возможность диалога с партиями, для выхода из политического кризиса ДПМ решило уйти из правительства путем отставки. Это единственный законный способ разрешить ситуацию с юридической точки зрения. Сегодня премьер-министр и все остальные министры подадут в отставку. Наше решение направлено исключительно на разрешение политического кризиса. Задача законного принятия власти остается за биномом ПСРМ и ACUM, созданным Игорем Додоном и проевропейскими партиями", - сказал Чеботарь.

Правительство Павла Филипа покинет правительство и правительственные здания, начиная с пятницы, 14 июня.