Воронин про альянс ACUM – ПСРМ: Союз змей с ежом

Что происходит, когда объединяются змеи с ежом? Два метра колючей проволоки, заявил Владимир Воронин накануне вечером на телеканале Moldova 1, когда его попросили прокомментировать альянс ACUM – ПСРМ.

Лидер коммунистов верит, что Игорь Додон мог брать деньги у Москвы на финансирование партии.

«Не знаю, если видео были подделаны. Это покажет экспертиза. Но, зная Додоона, могу сказать, что это правда», — сказал он.

Воронин также назвал «большой глупостью» условия, которые ACUM и ПСРМ выдвинули ДПМ для начала диалога.