Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Воронин про альянс ACUM – ПСРМ: Союз змей с ежом

    14.06.2019 14:02 TVC21 Новости - Политика

    Что происходит, когда объединяются змеи с ежом? Два метра колючей проволоки, заявил Владимир Воронин накануне вечером на телеканале Moldova 1, когда его попросили прокомментировать альянс ACUM – ПСРМ.

    Лидер коммунистов верит, что Игорь Додон мог брать деньги у Москвы на финансирование партии.

    «Не знаю, если видео были подделаны. Это покажет экспертиза. Но, зная Додоона, могу сказать, что это правда», — сказал он.

    Воронин также назвал «большой глупостью» условия, которые ACUM и ПСРМ выдвинули ДПМ для начала диалога.

     