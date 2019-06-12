Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: ДПМ хочет избежать эскалации. Люди защищают госинституты от внешних угроз

    12.06.2019 22:56 TVC21 Новости - Политика

    Андриан Канду заявил в ходе передачи Puterea a Patra на телеканале N4, что люди, дежурящие перед правительством и МВД, защищают ведомства «от внешних угроз».

    «Есть риски. И там не только люди ДПМ. Есть, например, комбатанты, которые не состоят в Демпартии и даже не являются её сторонниками. Есть люди с гражданской ответственностью, которые сказали, мол, давайте пойдем защищать от угроз, которые могут прийти из-за рубежа», — сказал Канду.

    На вопрос о том, как эти люди, среди которых есть и пожилые, смогут защитить госучреждения, демократ ответил: «Есть люди, обладающие гражданской ответственностью».

     