Андриан Канду: ДПМ хочет избежать эскалации. Люди защищают госинституты от внешних угроз

Андриан Канду заявил в ходе передачи Puterea a Patra на телеканале N4, что люди, дежурящие перед правительством и МВД, защищают ведомства «от внешних угроз».

«Есть риски. И там не только люди ДПМ. Есть, например, комбатанты, которые не состоят в Демпартии и даже не являются её сторонниками. Есть люди с гражданской ответственностью, которые сказали, мол, давайте пойдем защищать от угроз, которые могут прийти из-за рубежа», — сказал Канду.

На вопрос о том, как эти люди, среди которых есть и пожилые, смогут защитить госучреждения, демократ ответил: «Есть люди, обладающие гражданской ответственностью».