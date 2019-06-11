Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Козак: 3 июня, в конце нашей встречи с представителями ДПМ, господин Плахотнюк в присутствии своих соратников в передал мне в конверте предложения об условиях создания коалиции с ПСРМ

    11.06.2019 19:39 TVC21 Новости - Политика

    Дмитрий Козак: Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением обнаружили предложения  Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию, предложения по урегулированию приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы. Как видите, это идея Демпартии. Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту Додону не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий. Коалиция может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений. 

     