Дмитрий Козак: 3 июня, в конце нашей встречи с представителями ДПМ, господин Плахотнюк в присутствии своих соратников в передал мне в конверте предложения об условиях создания коалиции с ПСРМ

Дмитрий Козак: Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением обнаружили предложения Демпартии о радикальном ...
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Демократическая партия объявляет о проведении общественно-политических собраний в период с 10 по 30 июня, круглосуточно, ...
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Отвечая на повторное приглашение демократов к переговорам, социалист Ион Чебан отметил, что “наша позиция не изменилась”. ...
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Венецианская комиссия подтвердила, что получила от генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда обращение ...
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Вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь прокомментировал слова Игоря Додона о том, что государственные ведомства уничтожают ...
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Президент Игорь Додон отменил сегодня указы Павла Филипа о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, ...
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Александр Жиздан заявил, что он по-прежнему является министром внутренних дел, полагаясь на решения Конституционного ...
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Утвержденное молдавским парламентом правительство произведет кадровые перестановки на первом заседании 10 июня. Как ...
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Бывший премьер-министр Молдовы Павел Филип, которого так называемый Конституционный суд «назначил» и.о. президента, ...
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Демократическая партия Молдовы проводит акцию протеста на Площади Великого Национального Собрания, на которой присутствуют ...
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