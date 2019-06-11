Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Чебан прокомментировал второе приглашение ДПМ к переговорам: Наша позиция не изменилась

    11.06.2019 12:31 TVC21 Новости - Политика

    Отвечая на повторное приглашение демократов к переговорам, социалист Ион Чебан отметил, что “наша позиция не изменилась”. Заявление было сделано на сегодняшнем брифинге фракции ПСРМ в парламенте.

    «Это наша общая позиция. Пусть освободят государственные учреждения, немедленно позволят доступ легитимного правительства, признанного международным сообществом, поддержанного практически всеми в Молдове, а также диаспорой, чтобы оно могло начать работать. Пусть уберут палатки и тех, кто сидит там за деньги или за другое вознаграждение, всех спортсменов и так далее. Наше приглашение – вернуться к законности», – сказал он.

     