Чеботарь про заявление Додона об уничтожении улик по делу BEM: Институт президента упал ниже плинтуса

Вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь прокомментировал слова Игоря Додона о том, что государственные ведомства уничтожают улики по делу о банковской краже.

«Институт президента упал, как говорил Михай Гимпу, ниже плинтуса», — сказал демократ.

В такой же ироничной манере Чеботарь отозвался об утверждении Додона о том, что его хотят убить и спекуляциях некоторых политиков о том, что планируется задержание десятков депутатов.

«Печально и уже даже не смешно. Господин Додон думает соразмерно испорченности», — добавил Чеботарь.