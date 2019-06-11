Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон аннулировал указы, подписанные ранее Павлом Филипом

    11.06.2019 10:16 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон отменил сегодня указы Павла Филипа о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, подписанные 9 июня.

    «Эти указы были подписаны вопреки Конституции, дата выборов определяется после консультаций с парламентскими фракциями. Во-первых, Филип не может быть президентом, во-вторых, он ни с кем не советовался», - сказал Игорь Додон.

    Напомним, что 9 июня КС отстранил Игоря Додона от должности президента и назначил Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента. В тот же день Филип подписал указ о проведении досрочных выборов 6 сентября 2019 года.

     