Филип и Яралов обвиняются в вымогательстве 4 млн. долларов на Украине на «нужды ДПМ»

Бывший премьер-министр Молдовы Павел Филип, которого так называемый Конституционный суд «назначил» и.о. президента, и Сергей Яралов, человек из ближайшего окружения главы Демократической партии Владимира Плахотнюка, обвиняются на Украине в вымогательстве 4 миллионов долларов США на «нужды ДПМ». Это подтверждают документы органов внутренних дел и судебных инстанций соседней страны.

Из документов следует, что такую сумму Филип и Яралов в начале 2019 года вымогали у бизнесмена Николая Самбожука на «финансирование политической деятельности ДПМ в ходе парламентской избирательной кампании в Молдове».

Согласно документам, 11 февраля 2019 года Самбожук подал заявление о правонарушении в органы полиции. Эта жалоба была зарегистрирована под входящим номером C-459, что подтверждается в ответе, который получил Самбожук от следователя 13 февраля. В ответе говорится, что в своем заявлении Самбожук обвиняет Филипа и Яралова в совершении преступления, предусмотренного ст. 189 (1) Уголовного кодекса Украины, а именно в том, что эти два лица вымогали у него денежные средства на сумму 4 млн. долларов США на финансирование ДПМ в кампании парламентских выборах, которые должны были состояться 24 февраля. Взамен, утверждает Самбожук, Филип и Яралов обещали ему прекратить открытое против него прокуратурой Молдовы уголовное дело N2013970488 и снять с международного розыска через Интерпол, используя возможности руководителя комиссии Интерпола по контролю за файлами Виталия Пырлога, который представляет Молдову в этой международной организации криминальной полиции.

Заявление зарегистрировали, но ходу ему не давали, в частности, не внесли его в Единый реестр досудебных расследований, в связи с чем Самбожук обратился с жалобой на бездействие полиции в судебные инстанции. 5 марта Печерский суд Киева рассмотрел эту жалобу и обязал Печерское управление полиции Главного управления полиции Киева внести заявление Самбожука в реестр, начать расследование и выдать заявителю соответствующее подтверждение.

Правоохранительные и судебные органы Украины должны рассмотреть и вынести решение по заявлению Самбожука. Есть надежда, что после поражения на президентских выборах на Украине друга Плахотнюка Порошенко никто не станет покрывать молдавского олигарха в соседней стране. Но уже сейчас ясно, что два вице-председателя ДПМ, Филип и Яралов, один из которых — бывший премьер, сегодня изображающий из себя самозванного и.о. президента, а второй считается правой рукой Плахотнюка по «деликатным миссиям», на самом деле, являются банальными вымогателями, «выбивавшими» из украинского бизнесмена миллионы долларов на незаконное финансирование своей партии, в том числе в избирательной кампании, что являетя основанием для снятия партии с выборов и ее запрета. Вдобавок ко всему, из заявления Самбожука следует, что для своих криминальных целей эти вымогатели намеревались использовать представителя Молдовы в Интерполе.

Источник:1news.md