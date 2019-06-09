ДПМ проводит митинг на Площади Великого Национального Собрания

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Демократическая партия Молдовы проводит акцию протеста на Площади Великого Национального Собрания, на которой присутствуют сторонники и руководство партии. Они скандируют против президента Республики Молдова Игоря Додона, требуя его отставки, потому что «он хочет продать страну».

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк в своём обращении заявил: «Спасибо за то, что вы здесь. Вместе мы пришли выразить послание солидарности и решимости защитить нашу страну от группы безответственных политиков, которые пытаются захватить ее путем принятия незаконных решений и насильственного захвата всех государственных учреждений. Это государственный переворот, который координирует Игорь Додон, зеленый человечек, которым руководят извне. Он все еще думает, что он президент страны. Он больше не президент», - сказал Плахотнюк.

На митинг прибыли сторонники партии со всех районов страны.