Парламент Молдовы принял декларацию о констатации узурпации власти в стране

На сегодняшнем заседании депутаты ПСРМ и блока “АКУМ” приняли декларацию о констатации узурпации власти в стране бывшим антинародным руководством Молдовы, которое утратило доверие как населения, так и международного сообщества.

«Вместо того, чтобы мирно и демократично уступить власть, они решили пойти по пути дестабилизации и эскалации насилия. Призываем всех сотрудников государственных учреждений и силовых органов не исполнять незаконные инструкции и указы узурпаторов, перейти на сторону народа и легитимной власти – парламента, президента и правительства. Избранный 24 февраля 2019 года парламент объявляет вне закона прошлое правительство Филипа и просит Демократическую партию убрать своих посланников из государственных институтов», – говорится в документе, зачитанном новым премьером Майей Санду с парламентской трибуны.

В декларации также содержится призыв к гражданам не поддаваться на провокации и не участвовать в насильственных и незаконных акциях, организованных Плахотнюком и его агрессорами. Кроме того, депутаты включили в заявление поправку о том, что они обратятся по поводу происходящих в Молдове событий к международному сообществу.