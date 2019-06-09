Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Парламент Молдовы принял декларацию о констатации узурпации власти в стране

    09.06.2019 11:20 TVC21 Новости - Политика

    На сегодняшнем заседании депутаты ПСРМ и блока “АКУМ” приняли декларацию о констатации узурпации власти в стране бывшим антинародным руководством Молдовы, которое утратило доверие как населения, так и международного сообщества.

    «Вместо того, чтобы мирно и демократично уступить власть, они решили пойти по пути дестабилизации и эскалации насилия. Призываем всех сотрудников государственных учреждений и силовых органов не исполнять незаконные инструкции и указы узурпаторов, перейти на сторону народа и легитимной власти – парламента, президента и правительства. Избранный 24 февраля 2019 года парламент объявляет вне закона прошлое правительство Филипа и просит Демократическую партию убрать своих посланников из государственных институтов», – говорится в документе, зачитанном новым премьером Майей Санду с парламентской трибуны.

    В декларации также содержится призыв к гражданам не поддаваться на провокации и не участвовать в насильственных и незаконных акциях, организованных Плахотнюком и его агрессорами. Кроме того, депутаты включили в заявление поправку о том, что они обратятся по поводу происходящих в Молдове событий к международному сообществу.

    Обновлено ( 09.06.2019 11:25 )  