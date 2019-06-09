Конституционный суд отстранил Игоря Додона

Конституционный суд РМ отстранил Игоря Додона и назначил врио президента Павла Филипа. Решение было принято после обращения группы депутатов с просьбой констатировать обстоятельства, оправдывающие назначение врио. Филип выпустит указ о роспуске парламента и дате проведения досрочных выборов.

«Обстоятельством, оправдывающим временную должность Президента Республики Молдова в процедуре роспуска Парламента, является преднамеренный отказ президента выполнить свое конституционное обязательство обратиться в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента 10-го законодательного органа, с последующим выпуском указа о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, что, согласно статье 91 Конституции, является временной невозможностью использовать свои полномочия в этом отношении», говорится в решении КС.