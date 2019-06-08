Новая власть Молдовы получила международное признание

Новые органы власти Молдовы, создаваемые Партией социалистов и блоком ACUM, уже получили международное признание. Ключевые внешние партнеры нашей страны - Европейский Союз, Российская Федерация и Соединенные Штаты - заявили, что они признают решения, принимаемые депутатами ПСРМ и ACUM в парламенте. Посольства ЕС, РФ и США одновременно выступили с заявлениями, в которых говорится, что народные избранники имеют полное право сформировать новые органы власти, и внешние партнеры готовы с ними сотрудничать. ЕС, РФ и США считают действия новой власти совершенно легитимными, поддерживают подписание соглашения ПСРМ-ACUM, избрание руководства парламента, утверждение нового правительства, и в целом преодоление политического кризиса в стране.

Ключевые внешние партнеры нашей страны - Европейский Союз, Российская Федерация и Соединенные Штаты - заявили, что они признают решения, принимаемые депутатами ПСРМ и ACUM в парламенте. Посольства ЕС, РФ и США одновременно выступили с заявлениями, в которых говорится, что народные избранники имеют полное право сформировать новые органы власти, и внешние партнеры готовы с ними сотрудничать. ЕС, РФ и США считают действия новой власти совершенно легитимными, поддерживают подписание соглашения ПСРМ-ACUM, избрание руководства парламента, утверждение нового правительства, и в целом преодоление политического кризиса в стране.

На этом фоне бывшая власть в лице ДПМ и лично ее руководителя, олигарха Плахотнюка, в агонии. Она пытается всеми силами установить двоевластие, удержаться, привлекая для этого Конституционный суд, правоохранительные органы, частные охранные структуры, подконтрольных людей на местах. Отчаянные попытки старой власти любыми способами помешать новой власти совершенно нелегитимны. ДПМ и ее лидер, потерявшие внутреннюю легитимность и поддержку внешних партнеров, должны признать поражение и не блокировать деятельность формируемых законных органов власти Молдовы.