Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Депутаты ПСРМ и блока ACUM участвуют в заседании парламента

    08.06.2019 13:29 TVC21 Новости - Политика

    Несмотря на сегодняшнее решение Конституционного суда в парламенте возобновилась работа заседания от 21 марта 2019 года. Депутаты блока ACUM и фракции Партии социалистов Республики Молдова созвали собрание и определили повестку дня.

    На заседании присутствуют глава государства Игорь Додон, а также посол Европейского союза Петер Михалко, посол США Дерек Хоган и посол Российской Федерации Олег Васнецов.

    В повестке числятся три главных вопроса:

    - Избрание руководства и рабочих органов Парламента РМ.

    - Утверждение программы деятельности и состава Правительства РМ.

    - Принятие ряда законодательных актов. и ACUM участвуют в заседании парламента

    По информации, поступившей от одного из депутатов блока АКУМ, сегодня лидер ПСРМ Зинаида Гречанный будет избрана спикером парламента, а лидер ПДС Майя Санду - премьер-министром. Также будет проголосовано правительство ACUM.

    Обновлено ( 08.06.2019 13:41 )  