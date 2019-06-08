Депутаты ПСРМ и блока ACUM участвуют в заседании парламента

Несмотря на сегодняшнее решение Конституционного суда в парламенте возобновилась работа заседания от 21 марта 2019 года. Депутаты блока ACUM и фракции Партии социалистов Республики Молдова созвали собрание и определили повестку дня.

На заседании присутствуют глава государства Игорь Додон, а также посол Европейского союза Петер Михалко, посол США Дерек Хоган и посол Российской Федерации Олег Васнецов.

В повестке числятся три главных вопроса:

- Избрание руководства и рабочих органов Парламента РМ.

- Утверждение программы деятельности и состава Правительства РМ.

- Принятие ряда законодательных актов. и ACUM участвуют в заседании парламента

По информации, поступившей от одного из депутатов блока АКУМ, сегодня лидер ПСРМ Зинаида Гречанный будет избрана спикером парламента, а лидер ПДС Майя Санду - премьер-министром. Также будет проголосовано правительство ACUM.