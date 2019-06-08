Андриан Канду: Мы требуем отставки Игоря Додона

Вице-председатель Демократической партии Молдовы Андриан Канду выступил сегодня на брифинге и обнародовал требования президента Игоря Додона, при которых ПСРМ была готова на коалицию с ДПМ. На этом же брифинге Канду заявил, что демократы требуют отставки Игоря Додона.

«Осенью мы хотим не только проведения досрочных парламентских выборов, но и президентских выборов. Если он все еще имеет честь и уважение к гражданам, он должен уйти в отставку сегодня», - сказал Адриан Канду.

По словам Канду, президент Додон обязан распустить парламент. «Принимая во внимание этот документ, и принимая во внимание заявления, сделанные сегодня, мы требуем отставки президента Додона. Все, что будет происходить сегодня в парламенте, уже пахнет узурпацией власти, и все, что произойдет, будет оспорено как юридически, так и политически. Мы оставляем за собой право организовывать политические демонстрации ", - добавил демократ.