Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Мы требуем отставки Игоря Додона

    08.06.2019 11:46 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель Демократической партии Молдовы Андриан Канду выступил сегодня на брифинге и обнародовал требования президента Игоря Додона, при которых ПСРМ была готова на коалицию с ДПМ. На этом же брифинге Канду заявил, что демократы требуют отставки Игоря Додона.

    «Осенью мы хотим не только проведения досрочных парламентских выборов, но и президентских выборов. Если он все еще имеет честь и уважение к гражданам, он должен уйти в отставку сегодня», - сказал Адриан Канду.

    По словам Канду, президент Додон обязан распустить парламент. «Принимая во внимание этот документ, и принимая во внимание заявления, сделанные сегодня, мы требуем отставки президента Додона. Все, что будет происходить сегодня в парламенте, уже пахнет узурпацией власти, и все, что произойдет, будет оспорено как юридически, так и политически. Мы оставляем за собой право организовывать политические демонстрации ", - добавил демократ.

     