Момент истины. Oтношение Москвы к Додону может резко измениться TVC21 Политика Фото: TVC21 Oтношение Москвы к Додону может резко измениться, если он откажется от диалога с ACUM- Источник ... 415

PAS проголосует за кандидатуру спикера от ПСРМ TVC21 Политика Члены Национального политического совета PAS приняли решение принять кандидатуру спикера, предложенного ПСРМ. ... 112

Мариан Лупу: Я приостановил членство в ДПМ TVC21 Политика Председатель Счетной палаты и экс-председатель ДПМ Мариан Лупу, заявил, что уже три месяца его ничего не связывает с Демпартией. ... 204

Роман Михаеш: ЕС больше не думает об интеграции РМ в европейское сообщество TVC21 Политика Визит Дмитрия Козака, Йоханнеса Хана и А. Фредена в Кишиневе демонстрирует, что есть интерес к нынешнему политическому ... 140

Дмитрий Козак: Молдове следует прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии и международного сообщества о системе выборов TVC21 Политика Президент Молдовы Игорь Додон и вице-премьер России Дмитрий Козак провели сегодня днем встречу в Кишиневе. Козак с ... 193

Владимир Чеботарь: У нас есть необходимая гибкость, чтобы найти компромисс по всем вопросам TVC21 Политика Соглашение об ассоциации, подписанное Молдова с ЕС, выходит за рамки переговоров с Партией социалистов о формировании ... 200

Майя Санду: наступает момент истины TVC21 Политика По словам председателя ПДС Майи Санду приглашение Демпартии, направленное социалистам, не стало для нее большим сюрпризом. ... 242

Молдова как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией TVC21 Политика Молдова как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией, поэтому страна будет прилагать все усилия для ... 273

Демократы пригласили социалистов на переговоры о создании парламентской коалиции TVC21 Политика Фото: TVC21 Демократическая партия сделала официальное приглашение Партии социалистов провести переговоры о формировании ... 313