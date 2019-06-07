Момент истины. Oтношение Москвы к Додону может резко измениться

Фото: TVC21
Oтношение Москвы к Додону может резко измениться, если он откажется от диалога с ACUM- Источник
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Члены Национального политического совета PAS приняли решение принять кандидатуру спикера, предложенного ПСРМ.
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Председатель Счетной палаты и экс-председатель ДПМ Мариан Лупу, заявил, что уже три месяца его ничего не связывает с Демпартией.
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Визит Дмитрия Козака, Йоханнеса Хана и А. Фредена в Кишиневе демонстрирует, что есть интерес к нынешнему политическому ...
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Президент Молдовы Игорь Додон и вице-премьер России Дмитрий Козак провели сегодня днем встречу в Кишиневе.
Козак с ...
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Соглашение об ассоциации, подписанное Молдова с ЕС, выходит за рамки переговоров с Партией социалистов о формировании ...
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По словам председателя ПДС Майи Санду приглашение Демпартии, направленное социалистам, не стало для нее большим сюрпризом.
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Молдова как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией, поэтому страна будет прилагать все усилия для ...
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Фото: TVC21
Демократическая партия сделала официальное приглашение Партии социалистов провести переговоры о формировании ...
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Президент Молдовы Игорь Додон заявил о готовности распустить парламент республики в целях формирования в стране правительства, ...
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