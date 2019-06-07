Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Момент истины. Oтношение Москвы к Додону может резко измениться

    07.06.2019 13:07 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Oтношение Москвы к Додону может резко измениться, если он откажется от диалога с ACUM- Источник

    Президент Молдовы, неформальный лидер Партии социалистов Игорь Додон рискует резко испортить отношения с руководством России, если ПСРМ пойдет на досрочные выборы или вступит в альянс с Демократической партией, сообщил источник в правительственных структурах Российской Федерации, знакомый с ходом переговоров по формированию правящей коалиции в Молдове.

    "Москва выступает за развитие диалога ПСРМ с правыми, которые проявили констркутивизм и сделали свой шаг навстречу социалистам. Сначала партия PAS Майи Санду, а затем и Платформа DA Андрея Нэстасе согласились на условие ПСРМ по спикерству Зинаиды Гречаной. Остальные детали сотрудничества они готовы обсуждать в ходе диалога с ПСРМ", - сказал источник.

    "Если после этого социалисты пойдут на досрочные выборы или на альянс с ДПМ, отношение к ПСРМ и лично к Додону в Москве может резко измениться", - отметил собеседник.

    В начале этой неделе Кишинев посетил вице-премьер России Дмитрий Козак. В ходе своего визита он недвусмысленно дал понять, что Россия выступает за диалог ПРСМ с блоком ACUMс целью создания условий для проведения демократических выборов в соответствии с рекомендациями Европейского Союза и Венецианской комиссии.

    Обновлено ( 07.06.2019 14:22 )  