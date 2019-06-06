PAS проголосует за кандидатуру спикера от ПСРМ

Члены Национального политического совета PAS приняли решение принять кандидатуру спикера, предложенного ПСРМ.

"Решение не основано на доверии и партнерстве с социалистами, но это единственно возможный вариант, чтобы не дать диктатору вступить во владение страной, по крайней мере, в течение следующих 10 лет", - сказано в заявлении PAS.

Решение было принято 46 голосами «за» и 1 «против» из 47 присутствующих членов.

"Мы надеемся, что это решение будет принято нашими партнерами по Acum, платформой DA. Мы повторяем, что все решения, которые мы принимаем, будут только в интересах освобождения граждан от террора и страданий", - говорится в коммюнике.