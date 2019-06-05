Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Мариан Лупу: Я приостановил членство в ДПМ

    05.06.2019 11:22 TVC21 Новости - Политика

    Председатель Счетной палаты и экс-председатель ДПМ Мариан Лупу, заявил, что уже три месяца его ничего не связывает с Демпартией.

    По его словам, он приостановил свое членство в ДПМ с тех пор, как возглавил Счетную палату.

    «Согласно закону, у меня был месяц, с 7 февраля, чтобы ликвидировать или устранить это противоречие. Если я не ошибаюсь, это было еще до 1 марта, это несоответствие было ликвидировано. Я приостановил членство в партии. Эта приостановка наступает автоматически, так как нет необходимости обсуждать и принимать решения на партийном уровне», - сказал Мариан Лупу.

    Тем не менее бывший демократ убежден, что однажды он вернется в партию:

    «Когда насупит период X, Y, Z, и этого противоречия не будет, мое членство в ДПМ может быть восстановлено и обязательно будет восстановлено», сказал политик.

    Также глава Счетной палаты рассказал, что за последние три месяца он даже не разговаривал с лидерами партии по телефону:

    «Давайте выделим две вещи: то, что касается общения, сотрудничества, координации действий с партией, ее руководством – у меня даже не было телефонных разговоров в этом отношении. Я очень обеспокоен тем, что мог бы поставить под угрозу независимость Счетной палаты. Что касается чисто человеческих отношений, было бы жаль прерывать общение типа «Как дела? Как жизнь?», - сказал экс-председатель ДПМ.

    Мариан Лупу стал председателем Счетной палаты в феврале этого года. Тогда он сказал, что хочет отдохнуть от политической жизни, что чувствует необходимость перемен и хочет большей независимости. Также в феврале Лупу сказал, что не исключает, что он может навсегда покинуть политику.

    Обновлено ( 05.06.2019 11:24 )  

       