Дмитрий Козак: Молдове следует прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии и международного сообщества о системе выборов

Президент Молдовы Игорь Додон и вице-премьер России Дмитрий Козак провели сегодня днем встречу в Кишиневе.

Козак с сожалением подчеркнул, что на политическом уровне отношения между странами заморожены с 2016 года и подвижек нет. «Заседание молдавско-российской торгово-экономической комиссии давно должно было состояться в Кишиневе, но мы до сих ждем от них предложения. Хотя возобновление этих отношений было бы выгодно обеим сторонам», — добавил Козак.

Он сообщил, что обсудит этот вопрос с правительством. «Не обойдется без политики», — подчеркнул Козак, уточнив, что на этой встрече разъяснит позицию России по отношению к сложившейся политической ситуации.

По мнению Козака, в Молдове в парламент попали три политические силы, у которых взаимоисключающие позиции по поводу будущего страны. Он считает, что они не смогут сформировать долгосрочную и прочную коалицию, и неизбежны досрочные выборы.

«Если все же будут создаваться какие-то коалиционные соглашения, мы хотели бы донести свою позицию», — подчеркнул вице-премьер РФ.

Он коротко представил эту позицию: «Мы не отрицаем европейский выбор молдавского народа. Но это должен быть выбор народа. [...] Следует прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии и международного сообщества о системе выборов в Молдове, чтобы на выборах конкурировали программы и идеологии, а не личные мнения отдельных политиков. Особенно, если будут досрочные выборы».

Козак подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться в переговоры политических сил Молдовы. «Это их ответственность», — сказал спецпредставитель Путина.

На вопрос журналистов, какой он видит будущую коалицию, Козак заявил, что, «по его экспертному мнению, это должен быть союз с избирателем». «Союз должен быть с теми политическими силами, которые готовы на временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честные и прозрачные досрочные выборы», — заключил Козак.