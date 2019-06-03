Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Дмитрий Козак: Молдове следует прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии и международного сообщества о системе выборов
    Президент Молдовы Игорь Додон и вице-премьер России Дмитрий Козак провели сегодня днем встречу в Кишиневе. Козак с ...
    42
    Владимир Чеботарь: У нас есть необходимая гибкость, чтобы найти компромисс по всем вопросам
    Соглашение об ассоциации, подписанное Молдова с ЕС, выходит за рамки переговоров с Партией социалистов о формировании ...
    59
    Майя Санду: наступает момент истины
    По словам председателя ПДС Майи Санду приглашение Демпартии, направленное социалистам, не стало для нее большим сюрпризом. ...
    101
    Молдова как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией
    Молдова как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией, поэтому страна будет прилагать все усилия для ...
    130
    Демократы пригласили социалистов на переговоры о создании парламентской коалиции
    Фото: TVC21 Демократическая партия сделала официальное приглашение Партии социалистов провести переговоры о формировании ...
    164
    Игорь Додон распустит парламент при отказе поддержать курс на сближение с Россией
    Президент Молдовы Игорь Додон заявил о готовности распустить парламент республики в целях формирования в стране правительства, ...
    184
    Александр Тэнасе: Молчание ДПМ – это часть стратегии
    Бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе считает уход Демократической партии из публичного пространства, ...
    171
    Мунтяну: Результаты европарламентских выборов ничего для Молдовы не меняют
    После выборов в Европейский парламент, которые состоялись на прошлой неделе, для Республики Молдова ничего не меняется. ...
    266
    Игорь Додон: Проевропейский блок Acum провалил переговоры о будущем правительстве Молдовы
    Формирование правящего большинства и правительства в новом парламенте Молдовы провалилось из-за неконструктивной позиции ...
    315
    Серафим Урекян: Меня попросили не участвовать в парламентских выборах
    Фото: TVC21 Экс-председатель Счетной палаты и бывший первый вице-спикер парламента Серафим Урекян заявил, что намеревался ...
    317

    • Дмитрий Козак: Молдове следует прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии и международного сообщества о системе выборов

    03.06.2019 19:40 TVC21 Новости - Политика

    Президент Молдовы Игорь Додон и вице-премьер России Дмитрий Козак провели сегодня днем встречу в Кишиневе.

    Козак с сожалением подчеркнул, что на политическом уровне отношения между странами заморожены с 2016 года и подвижек нет. «Заседание молдавско-российской торгово-экономической комиссии давно должно было состояться в Кишиневе, но мы до сих ждем от них предложения. Хотя возобновление этих отношений было бы выгодно обеим сторонам», — добавил Козак. 

    Он сообщил, что обсудит  этот вопрос с правительством. «Не обойдется без политики», — подчеркнул Козак, уточнив, что на этой встрече разъяснит позицию России по отношению к сложившейся политической ситуации. 

    По мнению Козака, в Молдове в парламент попали три политические силы, у которых взаимоисключающие позиции по поводу будущего страны. Он считает, что они не смогут сформировать долгосрочную и прочную коалицию, и неизбежны досрочные выборы.

    «Если все же будут создаваться какие-то коалиционные соглашения, мы хотели бы донести свою позицию», — подчеркнул вице-премьер РФ.

    Он коротко представил эту позицию: «Мы не отрицаем европейский выбор молдавского народа. Но это должен быть выбор народа. [...] Следует прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии и международного сообщества о системе выборов в Молдове, чтобы на выборах конкурировали программы и идеологии, а не личные мнения отдельных политиков. Особенно, если будут досрочные выборы».

    Козак подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться  в переговоры политических сил Молдовы. «Это их ответственность», — сказал спецпредставитель Путина.  

    На вопрос журналистов, какой он видит будущую коалицию, Козак заявил, что, «по его экспертному мнению, это должен быть союз с избирателем». «Союз должен быть с теми политическими силами, которые готовы на временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честные и прозрачные досрочные выборы», — заключил Козак. 

    Обновлено ( 03.06.2019 19:57 )  

       