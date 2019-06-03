Владимир Чеботарь: У нас есть необходимая гибкость, чтобы найти компромисс по всем вопросам

Соглашение об ассоциации, подписанное Молдова с ЕС, выходит за рамки переговоров с Партией социалистов о формировании парламентского большинства.

Об этом заявил вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь. По его словам, соглашение должно быть реализовано, потому что у Молдовы есть определенные обязательства. Демократ заявил в ходе передачи „Replica” на телеканале Prime, что ДПМ достаточно гибкая, чтобы найти компромисс в создании власти.

Владимир Чеботарь говорит, что демократы не держатся за должности, в том числе председателя парламента. „Если ПСРМ считает, что для них очень важно занять должность спикера для того, чтобы довести до конца свои обязательства перед людьми, мы не видим в этом больших проблем. У нас есть вся необходимая гибкость, чтобы найти компромисс по всем вопросам, которые могут способствовать улучшению жизни людей, их благополучия и положения дел в Республике Молдова”, - отметил политик.

Вице-председатель ДПМ говорит, что в настоящее время в формировании не обсуждались должности и позиции, необходимо сначала увидеть, какие приоритеты наметят социалисты. „В зависимости от приоритетов увидим, какие будут позиции и лучшие люди, которые будут на ключевых позициях для их реализации”, - заявил Владимир Чеботарь.

Политик говорит, что начатые ДПМ проекты, такие как „Хорошие дороги” и „Первый дом” будут главными у демократов в беседе с социалистами о создании будущей коалиции. „Конечно, мы с Партией социалистов являемся политическими конкурентами, но, в то же время, и ДПМ и они имеют приоритеты или, по крайней мере, обещают социальные проблемы населению”, - отметил Владимир Чеботарь.

31 мая Демократическая партия пригласила Партию социалистов на диалог, „чтобы найти формулу парламентского сотрудничества, основанную на ожиданиях и приоритетах граждан”.