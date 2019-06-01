Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Молдова как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией

    01.06.2019 13:48 TVC21 Новости - Политика

    Молдова как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией, поэтому страна будет прилагать все усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией и расширения поставок своей продукции на российский рынок. 

    Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая на прошедшем в Уфе Форуме делового сотрудничества «Республика Молдова – регионы России».

    Мероприятие было организовано Молдавско-российским экономическим советом, общественной организацией «Деловая Россия» и администрацией главы Республики Башкортостан. 

    Президент РМ приветствовал участников и гостей Форума в Уфе и пожелал им плодотворной деятельности и взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул особую важность мероприятия с точки зрения укрепления торгово-экономических связей между нашими странами, в том числе на уровне регионов. 

    Глава молдавского государства отметил стратегический характер двусторонних отношений в экономической, культурной, гуманитарной и духовной сфере. Он подчеркнул, что Молдова как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией, поэтому диалогу с российскими партнерами уделяется приоритетное внимание. 

    Игорь Додон подчеркнул, что Российская Федерация остается лидером по объему прямых инвестиций в Молдову: по итогам 2017 г. этот показатель достиг $800 млн, или 24% от общего объема. В Молдове действуют более 900 предприятий с российским капиталом. Кроме того, в 2018 г. товарооборот между Молдовой и Россией составил $939 млн, или 11% от общего объема внешней торговли. Однако молдавский экспорт в РФ составляет лишь $219 млн, преимущественно это товары агропромышленного комплекса. 

    По словам президента, в связи с этим Молдова объективно заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок и будет прилагать все усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией. С этой целью Игорь Додон пригласил представителей бизнес-сообщества Башкортостана принять участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет в сентябре в Кишиневе. Он выразил уверенность, что планируемое мероприятие позволит привлечь российских инвесторов в молдавскую экономику.

    источник: noi.md

    Обновлено ( 01.06.2019 13:54 )  