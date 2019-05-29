Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Жиздан: Я вряд ли останусь на посту министра

    29.05.2019 11:47 TVC21 Новости - Политика

    Нынешний министр внутренних дел Александр Жиздан, который также был избран депутатом от Демократической партии в округе Новые Анены, сказал, что он, скорее всего, откажется от должности министра и займет кресло депутата.

    «Это сложный вопрос, потому что я баллотировался в одномандатном избирательном округе, если я решу остаться в должности министра, там надо будет проводить повторные выборы, но я думаю, что все пойдет иначе, я скептически отношусь к тому, что я продолжу как министр», - сказал Александр Жиздан.

    На парламентских выборах 24 февраля 2019 года в одномандатном избирательном округе в Новых Аненах Александр Жиздан получил 41% голосов избирателей.

     