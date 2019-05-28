Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Мунтяну: Результаты европарламентских выборов ничего для Молдовы не меняют

    28.05.2019 12:06 TVC21 Новости - Политика

    После выборов в Европейский парламент, которые состоялись на прошлой неделе, для Республики Молдова ничего не меняется. Напротив, был установлен статус-кво, который ставит Молдову в проблемную ситуацию. 

    Такое мнение высказал бывший депутат Валериу Мунтяну. По его словам, риторика относительно невозможности расширения Европейского союза сохранится, и граждане Республики Молдова должны четко это понимать. Об этом говорилось в ходе передачи „Ora expertizei” на Jurnal TV.

    „Точно такая же власть будет существовать на уровне ЕС, которая будет передавать те же сообщения - ЕС не расширяется, он должен решить проблему евроскептицизма. (...) Поэтому для меня сегодня ясно, что нужно полностью изменить парадигму мышления, которую должны иметь политики в Республике Молдова, и они должны быть очень честными и сказать, что в ближайшие пять или, возможно, даже десять лет нет абсолютно никакой перспективы интеграции Республики Молдова в ЕС. Поэтому единственным решением, которое существует для Молдовы, является объединение с Румынией”, - заявил Валериу Мунтяну.

    Бывший вице-председатель парламента Валериу Гилецки не считает, что молдавские партии очень сильно надеялись на выборы в Европарламенте. По его словам, эти выборы не оказывают прямого влияния на управление любой страной ЕС, не говоря уже о Республике Молдова.

    По мнению Валерия Гилецкого, политический кризис в стране мог мотивировать людей выйти на голосование в большом количестве, а также на это могло повлиять Соглашение об ассоциации, которое Республика Молдова имеет с ЕС. „Я предполагаю, что такого большого количества избирателей не ожидали. Можно было открыть больше участков и кабин, чтобы люди могли проголосовать. Радует, что в этих выборах приняло участие так много людей”, - отметил он.

    Эксперт в публичных политиках Штефан Глигор считает, что, несмотря на то, что право голоса в Республике Молдова на европарламентских выборах было нарушено, были зарегистрированы исторические результаты, потому что популизм больше не действует и люди решили высказаться и изменить ситуацию. „Есть радикальные изменения в Украине, есть большие ожидания, давайте посмотрим, что будет, и вот мы находимся на пороге больших изменений и в Румынии. Я рад этому изменению в региональном контексте, это очень хорошие новости”, - отметил Штефан Глигор.

    Согласно частичным результатам, предоставленным Центральным избирательным бюро Румынии (BEC), Национал - либеральная партия набрала 26,35%, Социал-демократическая партия-23,16%, а Альянс 2020USR-PLUS набрал 21,24%. Кроме того, Партия Pro România, по спискам которой баллотировался и вице-премьер Юрие Лянкэ, получила 6,77% голосов, Партия Народное движение - 5,64%, Венгерский демократический союз - 6,19% и Партия Альянс либералов и демократов - 4,13%.

    источник: ipn.md

     