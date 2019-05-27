Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Серафим Урекян: Меня попросили не участвовать в парламентских выборах

    27.05.2019 10:47 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Экс-председатель Счетной палаты и бывший первый вице-спикер парламента Серафим Урекян заявил, что намеревался участвовать в парламентских выборах, но «его попросили» не делать этого.

    Политик утверждает, что он хотел баллотироваться по избирательному округу в Новых Аненах.

    Серафим Урекян отказался сказать, кто обратился к нему с подобной просьбой, но отметил, что по этому вопросу велась дискуссия с одним из кандидатов, «который был там избран». На вопрос, идет ли речь о победившем в этом избирательном округе Александре Жиздане, Серафим Урекян ответил: «Да, через посредников».

    Более того, бывший первый зампредседателя парламента упомянул, что у него также был шанс баллотироваться в Бричанах, но там свою кандидатуру выдвинула Зинаида Гречаная, а он «не хотел никому мешать».

    Серафим Урекян также собирался стать независимым кандидатом в избирательном округе Старая Почта в Кишиневе, но понял, что без поддержки политической партии у него нет шансов.

    источник: tv8.md 

     