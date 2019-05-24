Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Социалисты не будут приглашать демократов на переговоры

    24.05.2019 11:02 TVC21 Новости - Политика

    Социалисты не станут предлагать ДПМ начать дискуссии по созданию парламентского большинства.

    Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон, отметив, что есть соответствующее решение Республиканского совета партии, который строго наказал формированию либо создавать коалицию с блоком “АКУМ”, либо идти на досрочные выборы.

    По словам Додона, этот вопрос – участие в досрочных выборах – и будет рассматриваться и на Республиканском совете ПСРМ, который, состоится в начале июня, если до тех пор “АКУМ” не ответит согласием на предложения Партии социалистов. 

    – Однозначно социалисты не будут приглашать ДПМ на переговоры. Социалисты не будут предлагать ДПМ начать дискуссии по созданию парламентского большинства. Если предложат демократы и что ответят социалисты – посмотрим, предложат ли они, и посмотрим, каким будет ответ. Но еще раз повторю, что решение Республиканского совета не позволяет Партии социалистов вести дискуссии с ДПМ, – сказал Додон.  

    источник: aif.md

     