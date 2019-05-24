Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: Мы не хотим досрочных выборов, но если они произойдут, мы пойдем к людям

    24.05.2019 10:59 TVC21 Новости - Политика

    Председатель Партии „Платформа достоинство и правда”, сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе говорит, что партия, которую он представляет, не хочет досрочных выборов, но если это произойдет, то они пойдет к избирателям, чтобы „объяснить им как обстоят дела”.

     Об этом политик заявил в ходе передачи „Important”.

    „Мы не хотим досрочных выборов, но если они произойдут, мы пойдем к людям, объясним им, как обстоят дела, кто сделал альянс, чтобы парализовать деятельность парламента, кто не хотел выходить на работу”, - сказал политик.

    Андрей Нэстасе задается вопросом, почему Демократическая партия и Партия социалистов не берут на себя власть, если в публичном пространстве появились сообщения о том, что Блок ACUM виновен в сложившейся ситуации.

    О местных выборах Андрей Нэстасе говорит, что председатель ДПМ Влад Плахотнюк и неофициальный лидер ПСРМ Игорь Додон ищут решения, чтобы отложить выборы генерального примара Кишинева. Политик отметил, что идет поиск решения о том, чтобы градоначальник был избран КМС. „Плахотнюк и Додон хотят договориться об отмене избрания примара Кишинева народом, чтобы это сделал противоправный совет, как делалось раньше?”,- отметил лидер ППДП.

    Что касается обращения президента Игоря Додона в Конституционный суд для установления даты, когда глава государства может распустить парламент, если не будет сформировано парламентское большинство, Андрей Нэстасе говорит, что Игорь Додон не должен был обращаться в КС, потому что в Конституции четко написано, какие шаги необходимо предпринять.

     