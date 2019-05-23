Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Кику: Поведение Бэсеску позорно

    23.05.2019 15:38 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Министр финансов Ион Кику подверг критике поведение бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, который оскорбил молдавского президента Игоря Додона.

    Министр выразил возмущение отношением бывшего румынского сановника, отметив, что такой подход к главе государства и целому народу недопустим.

    «Ясно, что г-н Бэсеску использует такую  лексику в адрес президента страны, зная, что это может принести ему политические дивиденды. Независимо от отношения части общества к президенту Республики Молдова, такое хамское поведение, уличный язык и игнорирование любых моральных ограничений со стороны экс-президента соседней страны неприемлемы и, я полагаю, выдает его отношение ко всем гражданам нашей страны. Это оскорбление, и очень прискорбно, что такое поведение некоторыми у нас приветствуется. Я не думаю, что г-н Бэсеску позволил бы себе такую каталогизацию в отношении других соседей (Украины или Венгрии, например). Прискорбно. Предосудительно. Бесстыдно», – так прокомментировал Ион Кику в социальной сети.  

    источник: noi.md

     