Олег Рейдман: Досрочные выборы - решение для политического кризиса

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Бывший депутат-коммунист Олег Рейдман утверждает, что досрочные парламентские выборы могут состояться с 70%-ной вероятностью. Коммунист говорит, что в настоящее время Республика Молдова уже находится в политическом кризисе, а досрочные выборы - это решение для этого кризиса.

Об этом он заявил в программе „Главное”.

„Три месяца без власти. Парламентская страна - без парламента”, - заявил бывший депутат. Он считает, что парламентское большинство не сформировалось потому, что ни один из участников дискуссий не является независимым.

По его словам, все будет ясно на политической сцене в зависимости от решения Конституционного суда в ответ на запрос президента Игоря Додона, который хочет узнать, когда парламент может быть распущен.

Бывший депутат говорит, что первое заседание парламента созывается главой государства и задается вопросом, что мешает Игорю Додону созвать заседание парламента. „Кто знает, что нет парламентского большинства? Нужно созвать парламент, чтобы были приняты необходимые решения, нужно предложить законодательному органу повестку дня. Если нет парламентского большинства, что это значит? Что нет спикера? Но председатель парламента это кто? Это только главный депутат, он не хозяин парламента, он руководит заседаниями”, - отметил коммунист.