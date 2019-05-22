Ренато Усатый: вероятность проведения досрочных выборов составляет 99%

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Председатель Политической партии „Наша партия” Ренато Усатый считает, что вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Республике Молдова составляет 99%.

По его мнению, в случае досрочных выборов, некоторые партии сохранят практически то же количество, а другие серьезно проиграют. Об этом он заявил в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

По его мнению, в случае досрочных выборов, Демократическая партия наберет столько же, сколько она добилась на нынешних выборах. Партия „Шор” наберет меньше. Блок ACUM также будет иметь меньший результат, а Партия социалистов наберет максимум 20-22 мандата, намного меньше, чем в нынешнем парламенте.

Ренато Усатый говорит, что для того, чтобы его партия получила минимум 15 мандатов в законодательном органе на возможных досрочных выборах, он должен вернуться в Молдову и его арестуют за какое-то время до выборов. „Я должен очень хорошо рассчитать, потому что в этом случае речь идет и о политике, и о моей личной жизни. Посмотрим, принесет ли это плюсы”, - сказал Ренато Усатый, намекая на то, что в парламент пройдут около 15 человек из ППНП.

Политик говорит, что его возвращение в Республику Молдова зависит от людей и на данный момент он ведет дискуссии со своими коллегами, в том числе по этому вопросу.

источник: ipn.md