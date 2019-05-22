Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Ренато Усатый: вероятность проведения досрочных выборов составляет 99%
    Фото: TVC21 Председатель Политической партии „Наша партия” Ренато Усатый считает, что вероятность проведения досрочных ...
    65
    Траян Бэсеску: Выполнение Соглашения об ассоциации не значит, что РМ примут в ЕС
    Участие в программе Восточного партнерства и выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС не значит, что Молдова когда-то ...
    81
    Владимир Воронин: Первое, что должен сделать нынешний парламент - это разогнать Конституционный суд
    Фото: TVC21 Третий президент страны, лидер ПКРМ Владимир Воронин подверг критике работу Конституционного суда Молдовы. ...
    106
    Андрей Нэстасе: Если бы я был президентом, парламент бы сейчас работал
    Лидер Платформы «Достоинство и правда» и сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе заявил, что хотел бы, чтобы у блока ...
    129
    Юрий Лянкэ: Республике Молдова необходимо как можно быстрее сформировать правительство
    Фото: TVC21 Лидер Европейской народной партии Молдовы Юрие Лянкэ говорит, что возглавляемое им формирование обязательно ...
    266
    Павел Филип: поддержка ЕС является ключевой составляющей успеха в преобразовании Молдовы
    Премьер-министр Павел Филип встретился в Брюсселе с Йоханнесом Ханом, европейским комиссаром по политике добрососедства ...
    275
    Решение КС: Президент не имеет права выдвигать кандидатуру на пост премьера без действующего парламента
    Фото: TVC21 Конституционный суд рассмотрел обращение главы государства Игоря Додона, поданное три недели назад касательно ...
    351
    Дмитрий Чубашенко покидает пост заместителя председателя «Нашей партии»
    Дмитрий Чубашенко покидает пост заместителя председателя «Нашей партии», которую возглавляет Ренато Усатый. Он ...
    347
    Йоханнес Хан: Я думаю, что в конечном итоге можно будет сформировать правительство
    Фото: TVC21 Еврокомиссар по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что «в прошлом ...
    472
    В Молдову приезжает спецпредставитель ОБСЕ
    Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини совершает 10 и 11 мая рабочий визит ...
    568

    • Ренато Усатый: вероятность проведения досрочных выборов составляет 99%

    22.05.2019 11:36 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель Политической партии „Наша партия” Ренато Усатый считает, что вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Республике Молдова составляет 99%. 

    По его мнению, в случае досрочных выборов, некоторые партии сохранят практически то же количество, а другие серьезно проиграют. Об этом он заявил в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

    По его мнению, в случае досрочных выборов, Демократическая партия наберет столько же, сколько она добилась на нынешних выборах. Партия „Шор” наберет меньше. Блок ACUM также будет иметь меньший результат, а Партия социалистов наберет максимум 20-22 мандата, намного меньше, чем в нынешнем парламенте.

    Ренато Усатый говорит, что для того, чтобы его партия получила минимум 15 мандатов в законодательном органе на возможных досрочных выборах, он должен вернуться в Молдову и его арестуют за какое-то время до выборов. „Я должен очень хорошо рассчитать, потому что в этом случае речь идет и о политике, и о моей личной жизни. Посмотрим, принесет ли это плюсы”, - сказал Ренато Усатый, намекая на то, что в парламент пройдут около 15 человек из ППНП.

    Политик говорит, что его возвращение в Республику Молдова зависит от людей и на данный момент он ведет дискуссии со своими коллегами, в том числе по этому вопросу.

    источник: ipn.md

     