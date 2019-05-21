Траян Бэсеску: Выполнение Соглашения об ассоциации не значит, что РМ примут в ЕС

Участие в программе Восточного партнерства и выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС не значит, что Молдова когда-то сможет стать полноправным членом Евросоюза, - считает экс-президент Румынии, председатель Партии народного движения Траян Бэсеску.

Бэсеску отметил на пресс-конференции в Кишиневе, что "ложь, которая утверждает обратное, должна навсегда исчезнуть из лексикона политиков из Кишинева".

"Молдова находится за пределами границ, установленных ЕС и НАТО, то есть за Прутом. Расширение Евросоюза сейчас развивается в балканском направлении - Албания, Сербия, Черногория. Эти страны будут проходить через поэтапный процесс, который должен подтвердить их соответствие принципам правового государства. Что же касается Молдовы, то для нее единственное решение интеграции в ЕС - это объединение с Румынией", - считает политик.

Он отметил, что в последние годы евроинтеграция Молдовы "складывалась неудачно - ЕС приостановил финансовую поддержку после непризнания выборов примара Кишинева, а Европарламент назвал РМ захваченным государством".

"Одним из условий для разблокирования макрофинансовой помощи было проведение честных и прозрачных выборов. Нельзя сказать, что они таковыми не являлись, поэтому Молдова получит поддержку, но только после утверждения правительства, если политики смогут это обеспечить", - сказал Бэсеску.

Он отметил, что вне зависимости от своего состава, будущее правительство Молдовы "должно сконцентрироваться на выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, так как это означает поступление финансовых средств на развитие различных сфер, в том числе на сближение Румынии и Молдовы".

источник: infotag.md