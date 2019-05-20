Андрей Нэстасе: Если бы я был президентом, парламент бы сейчас работал

Лидер Платформы «Достоинство и правда» и сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе заявил, что хотел бы, чтобы у блока был единый кандидат на следующих президентских выборах.

Отвечая на вопрос о возможном кандидате на должность президента, Андрей Нэстасе отметил, что пока рано говорить о конкретных именах.

В то же время лидер ППДП заявил, что, если бы он был президентом Республики Молдова, в настоящее время деятельность парламента не была бы заблокированной.

Напомним, что первое заседание парламента состоялось 21 марта, но завершилось безрезультатно, так как парламентское большинство тогда не было создано. Прошло уже почти 2 месяца, но до сих пор не известны день и время, когда заседание парламента продолжится.

В начале месяца лидеры блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе обратились к Эдуарду Смирнову, председателю первого заседания, c требованием в срочном порядке возобновить его работу.

Недавно 26 депутатов от блока ACUM потребовали проведения специального заседания парламента. Андрей Нэстасе рассказал, что запрос в этом отношении был составлен членами блока. По словам политика, предложение состоит в том, чтобы заседание было организовано 21-22 мая и чтобы в его рамках было избрано руководство парламента и рабочие органы.