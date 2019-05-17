Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Юрий Лянкэ: Республике Молдова необходимо как можно быстрее сформировать правительство

    17.05.2019 10:26 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер Европейской народной партии Молдовы Юрие Лянкэ говорит, что возглавляемое им формирование обязательно примет участие в следующих местных выборах.

    Политик отметил, что партия не исчезла и активно вернется на политическую арену Молдовы. Об этом Юрие Лянкэ заявил в ходе передачи „Puterea a patra” на N4.

    Юрие Лянкэ считает, что нынешний исполняющий обязанности примара муниципия Кишинев Руслан Кодряну должен баллотироваться на пост столичного градоначальника на следующих выборах. „Когда будет ясно, когда у нас будут местные выборы, мы и этого не знаем, будут в июне, или в сентябре, мы встретимся и обсудим. Он, по крайней мере, показал себя гораздо лучшим менеджером, чем его предшественник”, - отметил лидер ЕНПМ, членом которой является Руслан Кодряну.

    О своей кандидатуре на выборах в Европейский парламент Юрие Лянкэ говорит, что законодательство не требует от него отказаться от должности председателя ЕНПМ, если он станет евродепутатом по спискам румынского политического формирования.

    Говоря о формировании парламентского большинства, Юрие Лянкэ отметил, что Республике Молдова необходимо как можно быстрее сформировать правительство, которое могло бы приступить к работе. „В нынешней ситуации мне кажется самым естественным, что, по крайней мере, Майя Санду со своей командой сядет за стол переговоров с ДПМ, пригласит европейских политиков, напишет на бумаге самые большие проблемы Республики Молдова: правосудие, возвращение миллиарда, экономические программы”, - отметил Юрие Лянкэ.

    Что касается возможной коалиции между ДПМ и ПСРМ, Юрие Лянкэ говорит, что на уровне символа была бы неблагоприятная реакция в международной среде. „Невозможно строить коалицию с социалистами, которые так сильно зависят от Москвы, они не позволят идти по проевропейскому пути”, - отметил лидер ЕНПМ. Тем не менее, социалисты, по его мнению, прекрасно знают, что только ЕС поможет Республике Молдова.

    источник: ipn.md

     