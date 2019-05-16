Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип: поддержка ЕС является ключевой составляющей успеха в преобразовании Молдовы

    16.05.2019 10:07 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Павел Филип встретился в Брюсселе с Йоханнесом Ханом, европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению.

    Основные темы для обсуждения между двумя должностными лицами были сосредоточены на поствыборной ситуации в стране.В то же время Филип и Хан обсудили и текущее состояние отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом, включая политический диалог и сотрудничество в целях развития.

    «Официальные лица обменялись мнениями о реформах, проводимых властями Молдовы, и об уровне реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе встречи были рассмотрены как достижения, так и области, в которых необходимы дальнейшие усилия. Премьер-министр Павел Филип подтвердил, что модернизация страны и реализация повестки дня Ассоциации являются стратегическими приоритетами для нашей страны. В то же время премьер-министр выразил надежду, что следующее правительство останется приверженным этому процессу», - отмечается в пресс-релизе правительства.

    Премьер-министр также подчеркнул, что в нынешних условиях экспертные знания и поддержка ЕС являются ключевыми составляющими успеха в преобразовании Республики Молдова и ее сближении с ЕС, поэтому Павел Филип выступил за укрепление политического диалога, расширение сотрудничества на экспертном уровне и возобновление финансовой помощи.

    источник: enews.md

     