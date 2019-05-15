Решение КС: Президент не имеет права выдвигать кандидатуру на пост премьера без действующего парламента

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Конституционный суд рассмотрел обращение главы государства Игоря Додона, поданное три недели назад касательно права президента выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра, в случае, когда у парламента нет руководства.
Судьи КС решили, что президент не может выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра, если парламент не имеет руководства и не может принять какой-либо закон без парламентского большинства.
Вердикт Конституционного суда вступает в силу с момента его вынесения. Решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.