Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • В Молдову приезжает спецпредставитель ОБСЕ

    10.05.2019 16:03 TVC21 Новости - Политика

    Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини совершает 10 и 11 мая рабочий визит в Республику Молдова.

    Он встретится с представителями переговорного процесса со стороны Кишинева и Тирасполя Кристиной Лесник и Виталием Игнатьевым.

    В ходе своего визита Фраттини сосредоточится на возможностях продвижения процесса приднестровского урегулирования в рамках параметров, утвержденных в 2018 году всеми 57 государствами-участниками на Совете министров иностранных дел государств ОБСЕ.

    Как предположил советник президента Молдовы по вопросам реинтеграции Василий Шова, спецпредставитель ОБСЕ намерен выяснить, насколько возможно организовать этим летом новый раунд переговоров в формате "5 + 2" в условиях отсутствия правящей коалиции в Молдове. 

     