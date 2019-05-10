В Молдову приезжает спецпредставитель ОБСЕ

Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини совершает 10 и 11 мая рабочий визит в Республику Молдова.

Он встретится с представителями переговорного процесса со стороны Кишинева и Тирасполя Кристиной Лесник и Виталием Игнатьевым.

В ходе своего визита Фраттини сосредоточится на возможностях продвижения процесса приднестровского урегулирования в рамках параметров, утвержденных в 2018 году всеми 57 государствами-участниками на Совете министров иностранных дел государств ОБСЕ.

Как предположил советник президента Молдовы по вопросам реинтеграции Василий Шова, спецпредставитель ОБСЕ намерен выяснить, насколько возможно организовать этим летом новый раунд переговоров в формате "5 + 2" в условиях отсутствия правящей коалиции в Молдове.