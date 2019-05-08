Ион Кику о своем возможном назначении премьер-министром: Это всего лишь слухи

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Министр финансов Ион Кику прокомментировал заявления ряда политиков и гражданских активистов о том, что его кандидатура рассматривается на должность премьер-министра Молдовы. Этот вопрос ему задали в эфире программы «Главное» и он ответил, что это всего лишь «слухи».

«Было бы желательно, чтобы цепочка действий выстроилась логически. У нас даже нет двух партий, которые обсуждали бы формирование парламентского большинства. Это слухи. Стыдно тратить драгоценное время на обсуждение этой темы», – подчеркнул Кику.

На вопрос, получил ли он какое-либо предложение или пригласили ли его поговорить об этом, глава Министерства финансов ответил отрицательно. «Нет смысла тратить время. Не было никаких предложений в этом отношении, потому что это преждевременно. Сейчас не ведется никаких переговоров о формировании коалиции», – сказал он.