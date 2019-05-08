Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Мокану: Вы только представьте, сколько ошибок мы совершили?! Вот прямо в настоящий момент эта ненормальная оппозиция ничего не может поделать

    08.05.2019 16:53 TVC21 Новости - Политика

    Председатель народного движения «AntiMafia» раскритиковал нынешнюю парламентскую оппозицию и сторонников румынского унионизма, считая, что они так и не смогли научиться «проевропейскому менталитету». Нерешительность нынешней парламентской оппозиции Сергей Мокану, объясняет неспособностью сменить менталитет с «коммунистического» на «проевропейский». Такое заявление было им сделано в программе «Important».

    Кроме того, Мокану подчеркнул, что оппозиция нивелировала не только проевропейскую идею, но и идею унионизма в Республике Молдова. «В Республике Молдова необходимо пересмотреть национальную румынскую идею. В Республике Молдова необходимо пересмотреть содержание понятия – именуемого «Объединение» . Потому, что до тех пор – пока унионисты и румыны этой страны не сменят менталитет на «проевропейский» они будут оставаться жертвами старого менталитета - «левацкого», коммунистического.  До тех пор, пока они верят, а к сожалению и Бэсеску совершил ту же ошибку, так вот – пока они верят, что в Европу и в Румынию, могут привести люди коррумпированные, люди – которые крадут… Так вот пока все эти люди не выйдут на улицы и не призовут к ответу подобных лидеров унионизма, - до тех самых пор, унионистское движение останется безрезультатным! До тех пор пока мы не переосмыслим это понятие. В конце – концов это должно стать чем-то вроде религии», - сказал лидер движения «AntiMafia».

    Мокану считает, что лидеры правой оппозиции заявлявшие о поддержке идеи унионизма совершили очень много ошибок, подчеркнув беспомощность сегодняшней оппозиции.

    «Вы только представьте себе, сколько ошибок мы совершили?! Сколько ошибок! И сейчас мы переживаем самый драматичный момент. Вот прямо в настоящий момент, когда мы с вами разговариваем, эта ненормальная оппозиция ничего не может поделать. Нужно было начать действовать в первый же день, - в первые 48 часов! Не разглагольствовать, что мол нет никакого смысла… Необходимо было действовать!  Это было время химии, а не арифметики! Нужны были действия, которые могли бы в корне изменить ситуацию», - размышляет лидер народного движения «AntiMafia» Сергей Мокану.  

     