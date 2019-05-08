Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Кику: Все зарплаты будут выплачиваться вовремя

    08.05.2019 14:38 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Министр финансов Ион Кику прокомментировал вопрос о зарплатах преподавателей вузов, заверив, что министерство учитывало повышение зарплат при составлении бюджета на 2019 год, в котором предусмотрены резервы для всех выплат университетам и профессиональным училищам. Об этом он заявил, принимая участие в передаче «Главное».

    «На 2019 год нами была предусмотрена резервная сумма в 670 миллионов леев, чтобы мы могли перенаправить эти деньги в случае необходимости. Мы уже проводили подобную операцию, когда 350 миллионов леев были перенаправлены местным органам власти для покрытия расходов на выплату заработной платы после повышения в результате реформы заработной платы в бюджетном секторе», - заявил министр финансов Ион Кику.

    В данном контексте министр добавил, что власти не будут упускать из виду факторы, которые привели к этому дефициту бюджета, подчеркнув, что университетам необходимо научиться правильно рассчитывать свой бюджет.

    «С 2013 года университеты работают по принципу самофинансирования, они несут ответственность за свой бюджет. Тем не менее, они используют в своей работе государственные активы, такие как здания и так далее. Например, из 5000 студентов, обучающихся в университете, 2000 учатся за счет бюджета, то есть государство финансирует их обучение. В этом случае мы увеличим финансирование вузов. Что касается их деятельности, затрат на студентов - контрактников, тут необходим другой подход, необходимо проверить, насколько правильно расходуются ресурсы», - отметил Ион Кику.

    В то же время министр финансов заверил, что никакой угрозы невыплаты зарплат летом не существует и сожалеет, что некоторые политики и активисты делают непроверенные заявления.

    Обновлено ( 08.05.2019 14:42 )  