Владимир Воронин: Мы должны вернуться к пропорциональной системе выборов

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Лидер ПКРМ Владимир Воронин полагает, что в сложившейся политической ситуации необходимо вернуться к пропорциональной системе выборов в парламент по партийным спискам и забыть о смешанной системе, после чего можно организовать досрочные выборы.

Это заявление бывший глава государства сделал в эфире передачи Puterea a patra на канале Naţional 4.

«Эта смешанная избирательная система, как я изначально и предполагал, облегчает процесс покупки голосов по округам по всей стране. Посмотрите, что получилось: 17 мандатов в одномандатных округах получили социалисты и 17 – демократы. Равное количество. Мы должны вернуться к пропорциональной системе, и тогда можно будет провести нормальные, цивилизованные выборы и под очень строгим контролем на международном уровне», - заявил лидер ПКРМ.

Напомним, что 24 февраля 2019 года в Республике Молдова впервые прошли выборы по смешанной избирательной системе. Согласно данной системе, 50 депутатов избирались по пропорциональному принципу на основании партийных списков, а 51 - по одномандатным округам. Избиратели получили два бюллетеня для голосования. Первый - со списком партий, а второй - кандидатов в депутаты от одномандатного округа, в котором прописан избиратель.