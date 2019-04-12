Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Досрочные выборы станут лучшим решением, но после того, как мы очистим систему

    12.04.2019 11:01 TVC21 Новости - Политика

    Майя Санду считает, что вариант досрочных выборов является лучшим решением для всех в случае, если депутаты блока ACUM очистят избирательную систему и другие институты, находящиеся под влиянием правительства.

    Это заявление политик сделала в эфире передачи Politica Nataliei Morari на канале TV8.

    «Необходимо разъяснить, что у блока ACUM есть программа для Республики Молдова, а у ПСРМ есть другая программа. Различия существенные, и мы не можем обсуждать коалицию с ПСРМ. Единственное, что мы пытаемся проверить, есть ли у них интерес к освобождению государства из плена», - сказала Майя Санду.

    Политик также отметила, что в настоящее время блок предлагает провести процесс деолигархизации, который предполагает два этапа:

    «На первом этапе необходимо принять серию законов голосами депутатов ACUM и ПСРМ, даже если это не будет означать полного освобождения страны из плена. После этого мы можем обсудить идею временного правительства меньшинства, которое очистит систему. Речь не идет о правительстве на четыре года, потому что наша программа не совместима с программой ПСРМ», - пояснила Майя Санду.

    Обновлено ( 12.04.2019 11:05 )  

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