Майя Санду: Досрочные выборы станут лучшим решением, но после того, как мы очистим систему

Майя Санду считает, что вариант досрочных выборов является лучшим решением для всех в случае, если депутаты блока ACUM очистят избирательную систему и другие институты, находящиеся под влиянием правительства.

Это заявление политик сделала в эфире передачи Politica Nataliei Morari на канале TV8.

«Необходимо разъяснить, что у блока ACUM есть программа для Республики Молдова, а у ПСРМ есть другая программа. Различия существенные, и мы не можем обсуждать коалицию с ПСРМ. Единственное, что мы пытаемся проверить, есть ли у них интерес к освобождению государства из плена», - сказала Майя Санду.

Политик также отметила, что в настоящее время блок предлагает провести процесс деолигархизации, который предполагает два этапа:

«На первом этапе необходимо принять серию законов голосами депутатов ACUM и ПСРМ, даже если это не будет означать полного освобождения страны из плена. После этого мы можем обсудить идею временного правительства меньшинства, которое очистит систему. Речь не идет о правительстве на четыре года, потому что наша программа не совместима с программой ПСРМ», - пояснила Майя Санду.