Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Цуркану: в случае досрочных выборов ДПМ может получить парламетское большинство

    11.04.2019 15:15 TVC21 Новости - Политика

    Политолог Влад Цуркану подчеркнул, что проблема, с которой сталкиваются три парламентские фракции при создании альянса, заключается в том, что у них разная риторика.

    «У нас сложилась ситуация, которой нелегко управлять, при которой Демократическая партия, которая вырастила партнера в лице Социалистической партии, не может заключить союз с ними из политических соображений. В момент, когда будет создана благоприятствующая такому союзу атмосфера, это будет сделано. Или будут досрочные выборы, на которых авторитарное и несправедливое отношение Демократической партии к своим конкурентам усилится. Таким образом Демократическая партия достигнет практически парламентского большинства, а затем просто будет диктовать условия другим конкурентам, независимо от того, кто они», сказал аналитик.

    Влад Цуркану также отметил, что большинство граждан Республики Молдова не хотят досрочных выборов и ожидают, что политики в парламенте смогут договориться.

    Обновлено ( 11.04.2019 15:39 )  

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