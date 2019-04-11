Влад Цуркану: в случае досрочных выборов ДПМ может получить парламетское большинство

Политолог Влад Цуркану подчеркнул, что проблема, с которой сталкиваются три парламентские фракции при создании альянса, заключается в том, что у них разная риторика.

«У нас сложилась ситуация, которой нелегко управлять, при которой Демократическая партия, которая вырастила партнера в лице Социалистической партии, не может заключить союз с ними из политических соображений. В момент, когда будет создана благоприятствующая такому союзу атмосфера, это будет сделано. Или будут досрочные выборы, на которых авторитарное и несправедливое отношение Демократической партии к своим конкурентам усилится. Таким образом Демократическая партия достигнет практически парламентского большинства, а затем просто будет диктовать условия другим конкурентам, независимо от того, кто они», сказал аналитик.

Влад Цуркану также отметил, что большинство граждан Республики Молдова не хотят досрочных выборов и ожидают, что политики в парламенте смогут договориться.