Влад Цуркану: в случае досрочных выборов ДПМ может получить парламетское большинство TVC21 Политика Политолог Влад Цуркану подчеркнул, что проблема, с которой сталкиваются три парламентские фракции при создании альянса, ...

Павел Филип обсудил ситуацию в Молдове с послом России TVC21 Политика Премьер-министр, депутат парламента Молдовы Павел Филип и посол России в Кишиневе Олег Васнецов провели сегодня встречу ... 63

ПСРМ проголосует за Санду, если ACUM поддержит Гречаную TVC21 Политика Партия социалистов может проголосовать за лидера PAS Майю Санду на пост премьер-министра, если блок ACUM поддержит кандидатуру ... 76

ПСРМ пригласила блок ACUM на переговоры TVC21 Политика Об этом в рамках брифинга для прессы заявил секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан. ... 114

ПСРМ предлагает Зинаиду Гречаную на пост спикера парламента TVC21 Политика Фото: TVC21 Партия социалистов предложила главу ПСРМ Зинаиду Гречаную на пост спикера парламента. Также в ПСРМ считают, ... 116

ACUM не будет голосовать за спикера парламента, предложенного Партией социалистов TVC21 Политика Фото: TVC21 Политический блок ACUM не будет голосовать за спикера парламента, предложенного Партией социалистов. Блок желает, ... 108

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Владимир Воронин: 7 апреля 2009 полиция только защищалась от агрессивной молодежи TVC21 Политика Владимир Воронин, чья партия была у власти до протестов 7 апреля 2009, сегодня говорит, что полиция только защищалась от ... 148

Блок ACUM пригласил ПСРМ на переговоры TVC21 Политика Обеспокоенный тем, что процесс создания рабочих органов парламента затягивается, политический блок ACUM пригласил парламентскую ... 132