Павел Филип обсудил ситуацию в Молдове с послом России

Премьер-министр, депутат парламента Молдовы Павел Филип и посол России в Кишиневе Олег Васнецов провели сегодня встречу в парламенте.
В ходе диалога стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Республике Молдова.
Павел Филип подчеркнул открытость Демократической партии ко всем иностранным партнерам Молдовы, включая Российскую Федерацию, если отношения основаны на взаимном уважении и прагматизме.
Как отмечается в пресс-релизе Демпартии, российский посол отметил хороший результат, зарегистрированный ДПМ на парламентских выборах.
"Российский дипломат использовал эту возможность, чтобы подчеркнуть готовность Москвы развивать двустороннее сотрудничество по парламентской линии путем быстрого перезапуска молдо-российской группы парламентского сотрудничества", - говорится в коммюнике ДПМ.