Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ПСРМ проголосует за Санду, если ACUM поддержит Гречаную

    11.04.2019 10:24 TVC21 Новости - Политика

    Партия социалистов может проголосовать за лидера PAS Майю Санду на пост премьер-министра, если блок ACUM поддержит кандидатуру социалистов в качестве председателя парламента - лидера партии Зинаиду Гречаную. 

    С таким заявлением выступил депутат от социалистов Влад Батрынча в передаче „Politica Nataliei Morari” („Политика Натальи Морарь”) на телеканале TV8.

    „Это политическая договоренность двух участников. Мы как партия, как фракция, получаем должность спикера и выдвигаемую нами кандидатуру. Если к ним (примеч. ред. - блок ACUM) отойдет руководство правительством и большинством министерств, то в этой ситуации они решат, кто является кандидатом на пост премьер-министра”, говорит политик.

    Влад Батрынча сказал, что, помимо должности спикера парламента, ПСРМ претендует на министерства иностранных дел и обороны. „Что касается правительства, то руководство будет за блоком ACUM, за исключением двух министерств, которые относятся к конституционным сферам деятельности президента: оборона и внешняя политика”, - утверждает депутат от социалистов.

    При пояснении, почему ПСРМ претендует на Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Влад Батрынча отметил, что президент страны и премьер-министр являются первыми лицами, на которых возложены внешнеполитические обязанности, и таким образом может быть достигнут баланс в отношениях с иностранными партнерами. По его мнению, президент мог бы совместно с МИДЕИ заняться восстановлением рынка с Содружеством Независимых Государств, а премьер-министр - западным направлением, что позволит установить „прекрасное равновесие”.

    Влад Батрыча говорит, что ПСРМ не рассматривала вопрос возможности какого-либо союза с Демократической партией.

     

    Источник: Ipn.md

     

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