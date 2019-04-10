ПСРМ пригласила блок ACUM на переговоры

Об этом в рамках брифинга для прессы заявил секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан.

Чтобы определиться с финальной позицией для предстоящего Республиканского совета, который состоится в пятницу, 12 апреля, Партия социалистов приглашает формирования, входящие в состав блока “АКУМ” в четверг, 11 апреля, начиная с 11.00, на дискуссии о формировании парламентского большинства, создании правящей коалиции и нового функционального правительства для Республики Молдова и ее граждан.

По его словам, соответствующее решение приняли накануне руководящие органы партии. Исполком ПСРМ решил делегировать на дискуссии, которые предлагается провести в здании парламента, председателя партии Зинаиду Гречаный, исполнительного секретаря формирования Влада Батрынчу и секретаря по идеологии Иона Чебана.

– Это официальное приглашение, оно подписано председателем Партии социалистов Зинаидой Гречаный, зарегистрировано у нас, и в скором времени будет зарегистрировано в секретариате парламента и будет передано непосредственно в офисы партий “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”, – сказал он.

источник: aif.md