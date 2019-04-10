Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ПСРМ пригласила блок ACUM на переговоры

    10.04.2019 11:16 TVC21 Новости - Политика

    Об этом в рамках брифинга для прессы заявил секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан.

    Чтобы определиться с финальной позицией для предстоящего Республиканского совета, который состоится в пятницу, 12 апреля, Партия социалистов приглашает формирования, входящие в состав блока “АКУМ” в четверг, 11 апреля, начиная с 11.00, на дискуссии о формировании парламентского большинства, создании правящей коалиции и нового функционального правительства для Республики Молдова и ее граждан.

    По его словам, соответствующее решение приняли накануне руководящие органы партии. Исполком ПСРМ решил делегировать на дискуссии, которые предлагается провести в здании парламента, председателя партии Зинаиду Гречаный, исполнительного секретаря формирования Влада Батрынчу и секретаря по идеологии Иона Чебана. 

    – Это официальное приглашение, оно подписано председателем Партии социалистов Зинаидой Гречаный, зарегистрировано у нас, и в скором времени будет зарегистрировано в секретариате парламента и будет передано непосредственно в офисы партий “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”, – сказал он. 

    источник: aif.md

     

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