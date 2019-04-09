ПСРМ предлагает Зинаиду Гречаную на пост спикера парламента

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Партия социалистов предложила главу ПСРМ Зинаиду Гречаную на пост спикера парламента. Также в ПСРМ считают, что в будущем коалиционном правительстве партия должна возглавить министерства обороны и иностранных дел и европейской интеграции. Об этом на брифинге заявил депутат ПСРМ Ион Чебан.

По словам Иона Чебана, Партия социалистов выступает за формирование функционального парламентского большинства и полноценного правительства, поддержанного таким большинством. По многим соображениям, в ПСРМ не считают возможным поддержать миноритарное правительство.

«В последние недели ПСРМ, которая получила больше всего голосов на выборах, проявляла интерес к формированию функциональных структур власти... Партия социалистов по-прежнему считает, что разблокирование работы парламента и преодоление политического кризиса — лучшее решение», — говорил Чебан.

В то же время в ПСРМ заявили, что не хотят этого любой ценой. В основу будущих переговоров, которые проведет ПСРМ, будут заложены четыре принципа:

· Гарантирование государственности и нейтралитета Молдовы — через отказ от вступления в НАТО или другой военный блок. Реинтеграция страны. Взвешенная внешняя политика.

· Уважение прав граждан независимо от национальности и языка общения.

· Экономическое развитие и создание рабочих мест.

· Социальная справедливость и защита традиционных ценностей.

источник: http://newsmaker.md