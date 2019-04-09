Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ACUM не будет голосовать за спикера парламента, предложенного Партией социалистов

    09.04.2019 10:59 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Политический блок ACUM не будет голосовать за спикера парламента, предложенного Партией социалистов. Блок желает, чтобы социалисты доказали своё противостояние нынешнему режиму.

    С таким заявлением выступила председатель Партии действий и солидарности Майя Санду, сопредседатель блока ACUM.

    По ее словам, до сих пор ПСРМ голосовала вместе с этим режимом как за изменение системы голосования, так и за другие законы. В то же время Игорь Додон подписал много законов, выгодных для лидера ДПМ Влада Плахотнюка, таких как амнистия капитала, гражданство в обмен на инвестиции и др. „До сих пор социалисты работали с режимом, и они должны сделать первый шаг в доказательство своей готовности пойти против режима, так что они должны проголосовать за председателя законотворческого органа от блока ACUM”, - отметила Майя Санду.

    По ее словам, впоследствии необходимо принять пакет законов по „освобождению государственных учреждений”. Далее, - говорит Майя Санду, - у социалистов возможны два варианта: либо поддержать правительство меньшинства, ответственность за которое будет нести блок ACUM, или спровоцировать проведение досрочных выборов.

    Кроме того, Майя Санду говорит, что блок сейчас не готов к коалиции с социалистами. Приглашение к переговорам на сегодня, 9 апреля, также не относится к дискуссиям о создании альянса между ACUM и ПСРМ, а касается лишь обсуждения ранее предложенных законопроектов и „освобождения государственных учреждений”.

    „Мы не готовы создать коалицию с социалистами, и, вероятно, они тоже не готовы. Мы совершенно разные. Наш единственный общий знаменатель, если это правда, увидим завтра, послезавтра, это освобождение государства от контроля олигархической системы. Пока что у нас общая цель, далее же у нас абсолютно разные цели. Именно поэтому мы не можем говорить о коалиции”, - заявила Майя Санду в передаче „Главное”.

    В понедельник, 8 апреля, Политический блок ACUM DA PAS пригласил парламентскую фракцию ПСРМ на публичные переговоры для обсуждения затягивания процесса создания рабочих органов парламента, „процесса, который блокирует обсуждение и принятие законов, необходимых для освобождения государства из плена олигархической системы”. Приглашение сделано на вторник, 9 апреля, в 11.00 или в другой день и время, согласованные по взаимному согласию, в конференц-зале парламента.

    источник:  ipn.md

    Обновлено ( 09.04.2019 11:02 )  

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